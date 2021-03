Michelin : ce qui est prévu pour l'Assemblée générale et le dividende

(Boursier.com) — En raison des mesures de restrictions de circulation et de regroupement des personnes prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire actuel, les actionnaires de la Compagnie Générale des Etablissements Michelin sont avisés qu'une Assemblée générale mixte se tiendra exceptionnellement à huis clos et sans la présence physique des actionnaires, le vendredi 21 mai à 9h au siège social de la société à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Dans ce contexte et dans le souci de respecter au mieux les droits des actionnaires, la société a décidé que les actionnaires pourront :

- voter à distance soit par correspondance soit par internet,

- suivre le déroulé de l'Assemblée générale qui sera diffusée en direct sur le site internet

- poser leurs questions en direct le jour de l'évènement, par voie électronique, via l'adresse e-mail dédiée à cette occasion : questionAG@michelin.com, en indiquant leurs nom, prénom et identifiant au nominatif Michelin. Cette adresse sera disponible dès le 21 mai 2021, à partir de 9h et jusqu'au début de la séance d'échanges,

- accéder à la retransmission de l'Assemblée générale en différé sur le site internet.

Michelin rappelle à ses actionnaires qu'ils pourront exprimer leur vote par correspondance ou par internet à compter du vendredi 16 avril 2021. Le vote électronique à distance étant possible jusqu'à la veille de l'évènement (15h), la société ne proposera pas de vote à distance le jour de l'Assemblée.

L'Avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO), le vendredi 19 mars. Il contient l'ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Les autres documents, dont le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise qui comprend les éléments de rémunération des mandataires sociaux soumis à l'Assemblée générale convoquée pour le 21 mai 2021, ainsi que des informations relatives aux projets de résolutions soumis à cette Assemblée, sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet de la société.

Dividende

Le 1er avril 2020, dans le contexte de crise sanitaire et soucieux de trouver le meilleur équilibre entre les intérêts de l'ensemble de ses parties prenantes , le Groupe Michelin avait annoncé que le dividende distribué au titre de 2019 était revu en baisse à 2 euros (19,5% de taux de distribution), contre 3,85 euros initialement prévus.

Au titre de l'exercice 2020, les actionnaires de Michelin ne retrouveront par les dividendes annoncés pour la période pré-Covid en raison de la baisse des résultats, mais le coupon sera relevé par rapport à celui versé au titre de l'exercice 2019. Pour 2020, Michelin prévoit un taux de distribution de 47%, soit un dividende de 2,3 euros par action. Le Groupe de Clermont-Ferrand s'est en effet engagé à un taux de distribution d'au moins 35% du résultat net. C'est un signe de notre confiance dans l'avenir et de l'engagement du Groupe envers ses actionnaires, avec un souci de partage équilibré entre les différentes parties prenantes du Groupe , indique le management.

Pour les actions détenues au nominatif administré, Michelin versera le dividende brut à l'établissement financier qui créditera ensuite le compte client du dividende net d'éventuels prélèvements. Pour les actions détenues au nominatif pur, le dividende net d'éventuels prélèvements est versé par Michelin via Société Générale, sans frais, directement sur le compte bancaire.

Le versement s'effectuera selon le calendrier suivant...

- 25 mai 2021 : Date de détachement du coupon

- 27 mai 2021 : Mise en paiement du dividende.