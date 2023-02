Michelin campe sur les 30 euros, en hausse de 16% depuis le 1er janvier

(Boursier.com) — Michelin campe sur les 30 euros à Paris ce vendredi, ce qui correspond à un gain de 16% depuis le début de l'année. Morgan Stanley vient d'ajuster sa cible sur le dossier de 34 à 35 euros avec un avis à 'surpondérer'. Plus prudent, RBC avait auparavant abaissé sa recommandation à 'performance sectorielle' avec un cours de 28 euros dans le viseur. Le broker se montrait prudent sur les constructeurs automobiles et les fabricants de pneus en 2023, favorisant Ferrari et les camions au sein du secteur automobile européen. Il voit la normalisation des prix pour les constructeurs automobiles se produire au second semestre 2023 et se dit "de plus en plus prudent sur un marché de remplacement du pneu en ralentissement".

En fin d'année dernière, le groupe avait revu en baisse sa prévision de cash-flow libre structurel en 2022 et a reporté sa journée investisseurs en raison des incertitudes dues à l'inflation qui l'empêchent de publier des prévisions pour 2023. L'événement, initialement programmé le 29 novembre, se tiendra au printemps 2023...

La société publiera auparavant ses premières prévisions pour 2023 à la mi-février lors de la publication des résultats annuels 2022.

Michelin avait réduit ses prévisions de cash-flow libre structurel pour 2022 à 700 millions d'euros, contre 1,2 MdE auparavant, principalement en raison de l'inflation. Le management avait néanmoins confirmé sa guidance de résultat opérationnel des secteurs 2022 supérieur à 3,2 MdsE (à parités constantes).