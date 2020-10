Michelin annule plus d'un million de titres

Michelin annule plus d'un million de titres









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Conformément à la décision du Président de la Gérance en date du 13 octobre et faisant application des cinquième et vingt-quatrième résolutions de l'Assemblée générale du 23 juin 2020 ainsi que des cinquième et quatorzième résolutions de l'Assemblée générale du 17 mai 2019, Michelin a décidé de procéder à l'annulation de 1.097.540 actions auto détenues, soit 0,61% du nombre total de titres. La réduction de capital est effective ce 20 octobre 2020 comme indiqué dans l'avis Euronext en date du 16 octobre. À l'issue de cette réduction, les actions composant le capital social sont ramenées à 177.543.801.