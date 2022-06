Michelin annonce son projet de céder ses activités en Russie à son management local d'ici fin 2022

(Boursier.com) — Après avoir suspendu ses activités industrielles en Russie le 15 mars dernier, le groupe Michelin fait aujourd'hui le constat de l'impossibilité technique de leur reprise, en particulier en raison de difficultés d'approvisionnements dans un contexte durable d'incertitudes générales.

Le groupe se voit donc contraint de programmer la cession de l'ensemble de ses activités en Russie d'ici fin 2022 et étudie la possibilité de transférer le contrôle de ses opérations tertiaires et industrielles au management local actuel. Michelin travaille ainsi à la mise en place d'un cadre le plus favorable possible pour ses salariés.

La nouvelle entité opérerait via une structure indépendante de Michelin.

Michelin Russie emploie environ 1.000 personnes dans le pays, dont 750 à l'usine de Davydovo, située à une centaine de kilomètres de Moscou. Ce site a une capacité de production de 1,5 à 2 millions de pneumatiques par an, principalement pour les voitures de tourisme. Les ventes de Michelin dans ce pays représentent 2% des ventes totales du Groupe et 1% de sa production mondiale de pneumatiques pour voitures de tourisme.

Sur le plan financier, l'exposition bilantielle actuelle du Groupe au périmètre de ce projet est de l'ordre de 250 millions d'euros. La réalisation de ce projet entraînerait la déconsolidation de ces activités, mais n'aurait pas d'impact sur la Guidance financière du Groupe.