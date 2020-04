Michelin annonce réduire le montant de son dividende à 2 euros, contre 3,85 euros initialement

(Boursier.com) — Michelin qui tiendra son Assemblée générale à huis clos le 23 juin 2020 annonce réduire le montant de son dividende proposé sur le résultat de l'exercice 2019 à 2 euros, contre 3,85 euros initialement.

Dans le contexte de crise sanitaire mondiale, le groupe Michelin a mis en oeuvre toutes les dispositions nécessaires pour la santé et la sécurité de ses employés ainsi que de leurs proches. Prenant acte des mesures de restrictions de circulation et de regroupement de personnes, le Groupe tiendra son Assemblée générale mixte, le 23 juin 2020 à 9h, exceptionnellement à huis clos et sans la présence physique de ses actionnaires

Les actionnaires pourront toutefois suivre le déroulé de l'Assemblée générale qui sera retransmise par visio-conférence sur le site www.michelin.com, et seront vivement encouragés à voter à distance en amont de l'Assemblée générale. Les modalités relatives à la tenue de cette Assemblée seront détaillées dans l'avis de réunion à publier prochainement et seront également consultables sur le site www.michelin.com.

Soucieux de trouver le meilleur équilibre entre les intérêts de l'ensemble de ses parties prenantes, le Groupe a décidé de réduire le dividende proposé au titre de l'exercice 2019 à 2 euros contre 3,85 euros annoncé initialement, avec un versement le 3 juillet 2020.

Depuis le début de la crise, le Groupe prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum l'impact négatif de celle-ci sur le résultat opérationnel des secteurs et le Cash-Flow Libre. Il dispose des moyens et des outils de financement qui lui permettent de faire face aux aléas de cette crise.