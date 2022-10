Michelin : AirCaptif poursuit son développement

(Boursier.com) — AirCaptif , la start-up de Michelin spécialisée dans les structures gonflables ultralégères, poursuit son développement et présente en première mondiale une nouvelle innovation en partenariat avec Dassault.

En pleine croissance, la société annonce son intention d'industrialiser sa future production sur le site Michelin de Bourges Saint-Doulchard. Elle prévoit également de doubler son activité dès 2023 et recruter de nouveaux talents.

Un dispositif révolutionnaire pour faciliter les essais de certification du FALCON 6X, né d'un partenariat entre Michelin et Dassault Aviation

Avant leur mise en service, les avions doivent réaliser des essais de certification très exigeants. L'un des tests vérifie la fiabilité de la carlingue de l'avion et sa capacité de résistance à la foudre. Ce test, dit HIRF ou High Intensity Radiated Field, est indispensable pour certifier la conformité électromagnétique auprès de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA). Dans le cadre des essais de certification de ses avions, Dassault doit ainsi vérifier la résistance des systèmes critiques (commandes et calculateurs de vol) aux perturbations électromagnétiques. Alors que la méthode d'essais classique nécessite 2 semaines de tests pour le

FALCON 6X, la technologie révolutionnaire développée par AirCaptif réduit ce temps à 3 jours et pour un coût considérablement moindre...

Le dispositif est composé de trois éléments : une immense structure gonflable faradisée de 900m2 au sol sur 8m de haut, un brasseur mécanique gonflable positionné à côté de l'avion pour brasser les ondes électromagnétiques, ainsi qu'un système coaxial d'isolants gonflables pour permettre le retour à la terre d'un coup de foudre.

La technologie d'AirCaptif, présente de nombreux avantages. Composée d'une structure légère, facilement transportable et installable directement dans le hangar d'assemblage de l'avion, cette innovation permet de réduire les investissements et les temps d'essais. Sa vitesse de déploiement constitue également un atout.

Alors qu'il faut 2 ans pour construire une cage de Faraday conventionnelle, cette solution est opérationnelle en une journée seulement !

Site emblématique

Dans le cadre de ses développements futurs, l'entreprise basée à Trappes, va s'agrandir et industrialiser sa production sur le site de Bourges, à horizon 2024... Le choix de ce site emblématique des activités aéronautiques de Michelin, qui fête aujourd'hui ses 70 ans, va permettre à AirCaptif de profiter du dynamisme de l'écosystème aéronautique et défense de la région ainsi que de l'expérience industrielle du Groupe.

Par ailleurs, la situation géographique de Bourges renforcera les synergies, en combinant proximité avec les équipes basées à Trappes et les équipes 'R&D' de Michelin de Clermont-Ferrand.

Avec un savoir-faire dans la construction aéronautique mais également dans le médical ou l'évènementiel, AirCaptif propose des solutions dans des domaines très variés

En pleine croissance, AirCaptif prévoit un doublement de ses activités dès 2023 et le recrutement de nouveaux talents.

Dans le cadre de son développement, AirCaptif ambitionne de multiplier par deux son chiffre d'affaires dès 2023 et de recruter une trentaine de personnes dans les Yvelines.

La croissance des activités d'AirCaptif amène en effet l'entreprise à créer des emplois qualifiés. La société recrute actuellement sur son site de Trappes et sa future extension à Elancourt, dont l'ouverture est prévue en janvier 2023. Ses activités complexes nécessitent du personnel expérimenté, au savoir-faire spécifique : couture industrielle, conduite de machines, découpe et soudure plastique.

Implantée depuis 2017 à Trappes, AirCaptif a déjà contribué à la création d'une cinquantaine d'emplois localement. Soutenue par le plan France relance et lauréat sélectionné par l'Etat français dans le cadre du "Plan de relance pour l'industrie - aéronautique" lancé en août 2020, le projet de développement industriel d'AirCaptif a permis la relocalisation en France d'activités initialement sous-traitées en Chine.

"La croissance des activités d'AirCaptif est le reflet de sa formidable capacité d'innovation. Le partenariat avec Dassault en est un magnifique exemple. AirCaptif, par la pertinence de ses solutions techniques, est une illustration supplémentaire du savoir-faire de Michelin dans les matériaux de haute technologie et des ambitions stratégiques du Groupe au-delà du pneumatique" a déclaré Maude Portigliatti, Directrice Business, Matériaux de Haute Technologie - Membre du Comité Exécutif du Groupe.