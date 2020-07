Michelin : à suivre lundi

Michelin : à suivre lundi









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le compartiment automobile sera en vue lundi puisqu'outre Faurecia, Michelin dévoilera également ses comptes intermédiaires. Le consensus 'Bloomberg' attend un résultat opérationnel de 192 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 9,29 MdsE. Compte tenu de la pandémie et des nombreuses incertitudes qui en découlent, le pneumaticien n'a pas délivré de prévisions pour l'exercice.

Michelin, qui a réduit au printemps ses investissements et son dividende et gelé augmentations de salaires et rachats d'actions pour préserver sa trésorerie face à la chute des marchés, doit présenter d'ici début 2021 sa nouvelle feuille de route stratégique dont l'horizon ira jusqu'en 2030.