Michelin : 8 ans d'innovations et de progrès en Formula E au service de la compétition et du grand public

(Boursier.com) — Partenaire fondateur de la première discipline sportive pour monoplaces 100% électriques, Michelin quittera le Championnat du Monde FIA ABB de Formula E à la fin de la saison 2021/2022. Dès 2013, Michelin investissait dans ce projet très ambitieux. En collaboration étroite avec les organisateurs, les constructeurs, les équipes et la FIA, le Groupe a contribué au succès que la Formula E connaît aujourd'hui.

Pendant 8 saisons, grâce à la recherche et à l'expérience de terrain, Michelin a innové et validé ses avancées technologiques sur des surfaces et des conditions de courses très variées, similaires à celles que n'importe quel automobiliste pourrait trouver sur son chemin. Les progrès réalisés par Michelin grâce à la Formula E se résument en trois étapes.

Lors de la présentation de la première monoplace au monde 100% électrique conçue pour une série de niveau mondial, le Championnat FIA de Formula E, les pneus de compétition MICHELIN Pilot Sport EV, "sculptés" comme les pneus de série, font leur apparition... Le choix de proposer des pneus de compétition plus proches de l'utilisation quotidienne que des slicks, pour des courses disputées sur des circuit tracés en milieu urbain, correspond à une vision technologique précise. Michelin souhaite repousser les limites de la polyvalence et de la longévité pour réduire la quantité de pneus produits et utilisés en piste (un train de pneus par voiture et par E-Prix).