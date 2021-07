Mi-séance Paris : les publications trimestrielles animent le palmarès

Mi-séance Paris : les publications trimestrielles animent le palmarès









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a rapidement retrouvé les 6.400 points ce matin et accélère désormais son rebond, progressant de 1,3% à 6.430 points vers midi. La forte baisse de lundi (-2,54%) est ainsi déjà en passe d'être gommée. Pour autant, les craintes liées au rebond épidémique avec le variant Delta sont toujours présentes en toile de fond. L'augmentation des cas aussi bien en Asie qu'aux Etats-Unis, à cause de ce variant très contagieux fait en effet craindre un ralentissement du rebond économique. La proportion importante de vaccinés à travers le monde occidental devrait toutefois limiter les hospitalisations et donc les mesures de restriction des gouvernements. C'est sur cela que parient aussi les investisseurs les plus optimistes.

Le palmarès est animé aujourd'hui par un bon nombre de publications trimestrielles avec de bonnes surprises. Ces publications émanent surtout des small et midcaps mais les big caps vont commencer à être concernées à partir de la semaine prochaine.

VALEURS EN HAUSSE

* Vallourec (+5,6% à 7,84 euros) a rehaussé ses prévisions 2021 et vise désormais un résultat brut d'exploitation compris entre 475 et 525 millions d'euros, et un flux de trésorerie disponible compris entre - 240 et - 160 millions d'euros. Le principal facteur de cette amélioration est une contribution de la mine de fer au Brésil plus importante en raison d'un prix du minerai plus élevé qu'anticipé. En outre, Vallourec tire profit d'améliorations de l'efficacité de ses opérations, tandis que la reprise progressive du marché des OCTG en Amérique du Nord et des marchés de l'Industrie se confirme. Les résultats du second trimestre et du premier semestre seront publiés le 28 juillet 2021.

* Orpea gagne 3,6% à 107 euros. L'activité du 2ème trimestre 2021 s'est nettement accélérée affichant une croissance du chiffre d'affaires de +12,8% par rapport au T2 2020 à 1.041,7 ME. Cette forte progression résulte pour l'essentiel d'une forte accélération de la croissance organique qui atteint +9,8% au T2 après +2% au T1. Cette solide dynamique a été alimentée par une remontée générale des taux d'occupation dans l'ensemble des zones géographiques, avec notamment une forte accélération sur le mois de juin dans les maisons de retraite, qui enregistrent un record historique du nombre d'admissions. La bonne dynamique de remontée des taux d'occupation dans toutes les zones géographiques, combinée à la contribution des acquisitions réalisées en 2020 et celles annoncées le 29 juin 2021, conduisent Orpea à confirmer, avec confiance, son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2021 à plus de +7,5%, soit au moins 4.215 ME.

* Somfy grimpe de 10,6% à 158,2 euros, proche de ses sommets historiques, alors que le chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 805 ME sur le premier semestre, en forte augmentation de 41,5% par rapport à l'an passé sur la même période, et de 30,9% par rapport au premier semestre 2019. Il s'est inscrit en hausse de 29% au premier trimestre et à +54,7% au deuxième trimestre... Sur la base des premières estimations, le résultat opérationnel courant devrait ressortir en forte augmentation sur la période, traduction mécanique de l'activité record de ce premier semestre et d'un effet de base très favorable. Parmi les derniers avis de brokers, Société Générale est repassée de 'conserver' à 'acheter' en ciblant un cours de 167 euros sur le dossier...

* LNA Santé monte de 2,3% à 52,9 euros alors que le groupe a affiché au deuxième trimestre 2021 un chiffre d'affaires Exploitation de 155,1 ME, en progression de + 22,9% par rapport à la même période de l'an passé. Elle résulte d'une croissance externe soutenue de + 14,9%, liée aux acquisitions menées fin 2020 et en début d'année 2021, et d'une croissance organique bien orientée à + 8,1%. Au terme du 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires Exploitation s'élève ainsi à 308,9 ME, en hausse de 22,5% par rapport au 1er semestre 2020, dont +7,1% de croissance organique et + 15,5% de croissance externe. LNA Santé confirme sa prévision de chiffre d'affaires 2021 à 625 ME, en hausse de 20%.

* Plastic Omnium (+4,5%) a relevé ses prévisions pour l'année 2021 et vise un fort rebond du chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle "d'au-moins 6%" du chiffre d'affaires (précédemment 6%).

* AXA pointe à 21,55 euros ce mercredi, en hausse de 1,6%, alors que Morgan Stanley est repassé de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' en ciblant un cours de 25 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Ubisoft recule de 3% à 52,7 euros après un chiffre d'affaires trimestriel un peu décevant mais jugé en ligne avec les attentes et une croissance à deux chiffres du back catalogue. Le groupe confirme ses objectifs annuels 2021-2022 et souligne l'investissement dans la qualité et la profondeur du portefeuille au profit des joueurs, afin d'atteindre une audience et des revenus récurrents significativement plus élevés. UBS a confirmé sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours de 75 euros.

* Pas de baisses significatives parmi les valeurs du CAC40.

* Seul Alstom (-0,1%) ne progresse pas. Alstom a réalisé avec succès l'émission en deux tranches d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 1,2 milliard d'euros dans d'excellentes conditions financières. La tranche à 6 ans s'élève à 500 millions d'euros et les obligations porteront un taux d'intérêt fixe de 0,125% payable annuellement. La tranche à 9 ans s'élève à 700 millions d'euros et les obligations porteront un taux d'intérêt fixe de 0,5% payable annuellement.