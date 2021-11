MGM Resorts : trimestre solide, veut se séparer du 'Mirage' à Las Vegas

(Boursier.com) — MGM Resorts gagne du terrain en pré-séance à Wall Street alors que l'opérateur de casinos a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et a déclaré qu'il envisageait de vendre le 'Mirage' à Las Vegas afin de réduire sa présence sur le Strip. Sur la période, le groupe a dégagé un bpa ajusté de 3 cents, là où les analystes attendaient une perte de 3 cents, alors que les revenus ont plus que doublé, à 2,71 Mds$. MGM a bénéficié d'une forte reprise à Las Vegas et en dehors du Nevada, ses deux marchés ayant enregistré des bénéfices records.