MGI Digital Technology : trésorerie disponible de 32 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Comme anticipé, le rebond initié sur le second semestre 2021 s'est confirmé pour MGI Digital Technology sur la première partie de l'exercice 2022. Sur la période, le chiffre d'affaires ressort en forte progression, parfaitement en ligne avec l'objectif de croissance fixé pour l'ensemble de l'exercice.

Toutes les gammes et toutes les zones géographiques contribuent à cette excellente performance. Cette évolution illustre les bénéfices des efforts d'innovation menés au cours des dernières années et la force commerciale de l'alliance avec Konica Minolta à l'échelle internationale. La croissance du semestre s'accompagnera d'une nouvelle progression des résultats associée à une appréciation des marges. Pour les prochains mois, tous les feux sont au vert, avec en particulier de solides perspectives de prises de commandes sur l'Alphajet, nouvel accélérateur de croissance pour le Groupe.

Au titre du premier semestre 2022, le chiffre d'affaires s'établit à 19,9 ME en hausse de près de 20% par rapport à la même période de 2021 (16,6 ME). En France (7% de l'activité totale), le chiffre d'affaires ressort à 1,3 MEUR en hausse de 46,4% par rapport au premier semestre 2021. A l'International (93% de l'activité totale), le chiffre d'affaires s'établit à 18,6 ME, en hausse de 18,5%. Cette hausse de l'activité doit s'accompagner d'une forte progression des résultats, avec notamment une marge d'EBITDA attendue à plus de 28% du chiffre d'affaires sur le semestre.

Au-delà du retour à des conditions d'activité plus normales, MGI Digital Technology a profité sur le semestre d'une solide dynamique de ventes et de prises de commandes sur l'ensemble de sa gamme, dont les innovations font aujourd'hui la différence auprès d'un marché en phase de reprise des investissements.

Sur l'Alphajet, plateforme d'Impression Industrielle dédiée au Packaging, le déploiement commercial s'est accéléré avec une quarantaine de démonstrations réalisées auprès d'industriels de l'impression européens au cours du semestre. Ces démonstrations permettent d'engager des discussions avancées avec plusieurs prospects. Dans ce contexte, des prises de commandes pourraient déjà intervenir avant la fin de l'année.

Sur le continent américain, les perspectives de ventes sur l'Alphajet sont également très favorables. Avec le centre de démonstration actif aux Etats-Unis, la phase de développement commercial est là aussi engagée.

Pour accélérer les ventes en France et à l'International, un rendez-vous important est déjà programmé pour le second semestre : la participation sur un espace commun avec Konica Minolta au salon ALL4PACK (Paris, novembre 2022), événement incontournable réunissant tous les deux ans près de 70.000 professionnels du packaging.

Engagement fort

Au-delà de l'Alphajet, l'engagement fort du réseau mondial de Konica Minolta viendra soutenir la croissance des ventes sur l'ensemble de la gamme MGI Digital Technology.

La montée en puissance l'alliance entre les deux Groupes est en effet aujourd'hui clairement une priorité pour le Groupe japonais et sa division mondiale Industrial Printing.

Sur l'Accurio, équipement développé spécifiquement pour Konica Minolta, le déploiement commercial doit en particulier s'accélérer, conforté par des premières commandes particulièrement encourageantes. Après l'Europe et les Etats Unis, cet équipement est désormais disponible sur l'ensemble du réseau asiatique du Groupe, permettant d'anticiper un

développement des ventes au cours des prochains mois.

Objectif confirmé : croissance de plus de 20% attendue sur l'année

Après le remboursement de la totalité des PGE pour un montant de 10 ME, MGI Digital Technology disposait d'une trésorerie nette de 32 ME à fin juin.

Au regard de cette situation financière solide et de ses perspectives d'activité pour les prochains mois, MGI Digital Technology est en ordre de marche pour confirmer ce début d'année réussi.

Le groupe confirme avec confiance son objectif de croissance supérieur à 20% pour l'ensemble de l'exercice.