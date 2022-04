MGI Digital Technology : réagit bien

(Boursier.com) — MGI Digital Technology monte de 1,5% à 37 euros ce lundi, alors que malgré un contexte encore perturbé par la situation sanitaire, le chiffre d'affaires 2021 s'est établi à 38,8 ME, en hausse de 10,3%. Après un premier semestre en repli de 4,5%, le second semestre a permis au Groupe de renouer avec une croissance solide avec un chiffre d'affaires en progression de près de 25%. Cette croissance se traduit par des résultats et une profitabilité solides avec des taux de marge à deux chiffres. La marge brute ressort à 27,5 ME représentant 70,8% du chiffre d'affaires, un niveau toujours élevé qui bénéficie à la fois de la qualité du mix-produits et de la poursuite d'une politique commerciale focalisée sur la valeur.

L'EBITDA a progressé de 42,7% à 11,9 ME. Cette hausse bénéficie de la bonne maîtrise de la structure de charges. Les charges de personnel représentent ainsi 30,5% du chiffre d'affaires contre 34,5% en 2020. Le poste autres achats et charges externes est également bien encadré à 5,5 ME contre 6,1 ME au titre de l'exercice 2020. Les dotations aux amortissements et provisions progressent sensiblement à près de 3,9 ME, contre 1,7 ME au titre de l'exercice 2020 en raison de l'activation des dépenses 'R&D' liées à l'Alphajet, équipement stratégique aujourd'hui en phase de commercialisation. Au total, le résultat d'exploitation s'établit à 8 ME en hausse de 21,8% par rapport à 2020. Il représente 20,7% du chiffre d'affaires contre 18,8% en 2020. Le résultat net s'établit à près de 5,5 ME représentant une marge nette de 14,1%.

A la fin décembre 2021, les capitaux propres ressortaient à plus de 112 ME contre 107 ME à fin décembre 2020. La trésorerie s'établit à 43,3 ME (contre 48,7 ME à fin décembre 2021), après remboursement d'un prêt garanti par l'Etat de 5 ME.

Objectif confirmé : croissance de plus de 20% sur l'année

Au regard de ces perspectives favorables, MGI Digital Technology est pleinement confiant dans sa capacité à retrouver cette année une croissance en ligne avec ses performances historiques. Le Groupe confirme ainsi son objectif de progression du chiffre d'affaires supérieure à 20% pour l'ensemble de l'exercice. Cette forte croissance devra s'accompagner d'une nouvelle progression des résultats...

"Dans l'attente de la réunion de présentation cet après-midi, nous confirmons notre scénario 2022 (CA +24% à 48 ME / EBIT 10,5 ME +33%)" commente Portzamparc qui vise un cours de 60 euros en restant à l'achat sur le dossier...