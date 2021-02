MGI Digital Technology : quel impact ?

(Boursier.com) — MGI Digital reperd près de 3% à 55,70 euros, alors que le chiffre d'affaires annuel du groupe s'est établi à 35,2 ME, en repli de 48,4%... La France comme l'International ont été impactés par les restrictions sanitaires qui ont fortement pesé sur les livraisons des équipements et la dynamique commerciale. En France, le chiffre d'affaires est ressorti ainsi à 3,6 ME, en baisse de 20% par rapport au chiffre d'affaires 2019. A l'International (90% de l'activité totale), le repli est de 50,4% à 31,6 ME.

Sur l'exercice 2020, et malgré ce ralentissement de l'activité, le groupe continuera à afficher des résultats significativement positifs avec des taux de marge toujours attendus à deux chiffres... Ainsi la marge d'EBITDA devrait ressortir à plus de 20% du chiffre d'affaires. La marge d'exploitation devrait s'établir à environ 19%, supérieure à celle dégagée au premier semestre. La marge nette devrait, quant à elle, dépasser les 14%, là encore en progression par rapport à la première partie de l'année.

Maintien de la feuille de route 'R&D' et première vente sur l'Alphajet

Au cours de l'exercice, la feuille de route 'R&D' a été maintenue sur les nouvelles générations d'équipements et le développement des innovations sur l'industrial printing. Le Groupe s'appuie ainsi aujourd'hui sur une gamme renforcée et sans concurrence sur ce marché. Elle viendra renforcer la relance de la dynamique commerciale avec Konica Minolta, dès la levée des restrictions sanitaires sur les principaux pays adressés par le Groupe. Sur l'Alphajet, plateforme d'Impression Industrielle dédiée au Packaging, une première vente a par ailleurs été conclue avec le Groupe japonais et la livraison assurée auprès de Konica Minolta France en novembre 2020.

Au regard de ces éléments, MGI Digital Technology a réaffirmé sa confiance dans sa capacité à sortir renforcé de la crise et à renouer rapidement avec sa trajectoire de croissance historique. Cette confiance est confortée par la situation financière solide avec une trésorerie disponible de 48,7 ME à fin décembre 2020. Parmi les derniers avis de brokers, Portzamparc a remonté son objectif de cours sur la valeur de 55 à 60 euros avec un avis à l'achat.