MGI Digital Technology : progression de l'EBITDA de près de 11%

(Boursier.com) — Comme attendu, le début de l'exercice 2021 de MGI Digital Technology est resté pénalisé par la persistance de la crise sanitaire avec des restrictions toujours fortes sur les déplacements et les livraisons à l'International et une demande toujours fragile. Dans ce contexte l'activité a bien résisté avec une profitabilité et une situation financière solide. Sur le second semestre, l'amélioration de l'activité se confirme permettant d'anticiper pour l'ensemble de l'exercice un chiffre d'affaires équivalent à celui de 2020.

Un fort rebond est attendu dès 2022. Pour profiter pleinement de cette reprise, le groupe continuera à s'appuyer sur la force de son alliance technologique et commerciale avec Konica Minolta, pleinement engagé dans le déploiement des innovations du Groupe partout à travers le monde.

Au titre du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 16,6 ME, contre 17,4 ME sur la même période de 2020. La France comme l'International restent logiquement pénalisés par les conditions sanitaires toujours difficiles sur la période. En France, le chiffre d'affaires ressort à 0,9 ME en hausse de 6,2% par rapport au premier semestre 2020. A l'International (94% de l'activité totale), le chiffre d'affaires s'établit à 15,7 ME.

Malgré une activité encore contrastée, le groupe affiche des résultats satisfaisants sur le semestre. La marge brute ressort à près de 12 ME représentant 71,8% du chiffre d'affaires contre 69,7% au premier semestre 2020.

L'EBITDA progresse de 10,6% à 4,4 ME. Le résultat d'exploitation s'établit à 2,9 ME avec une marge toujours élevée représentant 17,6% du chiffre d'affaires du semestre.

Les charges de personnel sont restées parfaitement encadrées à 35,7% du chiffre d'affaires contre 35,2% au premier semestre 2020. Le poste autres achats et charges externes est en léger repli à 2,7 ME au premier semestre 2021 contre 2,9 ME sur la même période de 2020.

Les dotations aux amortissements et provisions progressent sensiblement à 1,5 ME contre 0,9 ME au titre du premier semestre 2020 en raison de l'activation des dépenses de 'R&D' engagées sur le développement de l'Alphajet, équipement stratégique aujourd'hui en phase de commercialisation.

Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, le résultat net progresse de 10,6% à 2,6 ME.

Une situation financière solide, une consommation de trésorerie limitée

A fin juin 2021, les capitaux propres ressortent à près de 110 ME contre 107 ME à fin décembre 2020. La trésorerie s'établit à 48,3 ME (contre 48,7 ME à fin décembre), intégrant 15 ME de PGE obtenus en 2020 dont 5 ME qui seront remboursés dès le second semestre.

Perspectives affichées

Sur le second semestre, l'amélioration de l'activité se confirme avec le retour progressif à des conditions d'activité normales. La levée effective des restrictions sanitaires en Europe et dès novembre aux Etats-Unis favorisera la relance graduelle de la dynamique commerciale et la reprise de la demande. Dans ce contexte MGI anticipe sur l'ensemble de l'exercice 2021 un chiffre d'affaires équivalent à celui réalisé en 2020.

Dès 2022, cette reprise devrait prendre sa pleine mesure et permettre à MGI Digital Technology de retrouver une forte croissance de son activité en ligne avec ses performances historiques.

Le prochain exercice devrait s'illustrer par la montée en puissance des ventes d'Accurio Shine, équipement d'entrée de gamme spécifiquement développé pour le Groupe japonais sur sa division Production Printing (réseau commercial mondial le plus important de Konica Minolta).

L'accélération de la commercialisation de l'Alphajet, plateforme d'Impression Industrielle dédiée au Packaging, viendra aussi soutenir la croissance du nouvel exercice.