MGI Digital Technology : maintient le cap

(Boursier.com) — Dans un contexte sans précédent marqué par l'impact de la crise sanitaire et la mise en oeuvre des mesures de confinement sur les principales zones où opèrent le Groupe, MGI Digital Technology a maintenu le cap dans l'innovation et le rapprochement avec Konica Minolta afin d'être en ordre de marche pour préparer la reprise.

Malgré l'impact de la crise sanitaire sur l'activité, Le Groupe réaffirme ainsi sa confiance fort d'une situation financière solide, d'une consommation de trésorerie maîtrisée et d'une profitabilité préservée avec des taux de marge toujours attendus à deux chiffres. Le Groupe démontre ainsi sa capacité de résistance grâce à la force de son business model focalisé sur l'innovation et à sa capacité d'adaptation face à une crise sans précédent.

Dans ce contexte exceptionnel, le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit à 17,4 ME en repli de 46%. La France comme l'International ont été logiquement impactés. En France, le chiffre d'affaires ressort à 0,9 ME en baisse de 61% par rapport au premier semestre 2019. A l'International (95% de l'activité totale), le repli est de 45% à 16,5 ME. Pour le second semestre, le Groupe est confiant sur l'activité en Europe qui devrait concentrer 50% de l'activité de l'année. Sur le reste du monde (Amérique du Nord et Asie/pacifique), la visibilité reste aujourd'hui réduite : le Groupe sera en mesure d'apporter des prévisions courant octobre en fonction de l'actualité et l'évolution de la situation sanitaire.

Pour le premier semestre et malgré cette évolution de l'activité, le Groupe devrait continuer à afficher des résultats significativement positifs avec des taux de marge toujours à deux chiffres.

Ainsi la marge d'EBITDA devrait ressortir supérieure à 20% du chiffre d'affaires sur le semestre. La marge d'exploitation devrait ressortir à environ 18%. La marge nette est attendue à environ 13% du chiffre d'affaires sur la période. La consommation de trésorerie restera parfaitement maîtrisée.

Sur le terrain commercial, MGI confirme par ailleurs l'organisation d'un événement mondial avec son partenaire japonais au cours duquel un public international de prospects et de clients viendra découvrir l'ensemble des équipements du Groupe. Cet événement qui aura lieu en France en octobre pour une durée de 12 à 15 semaines viendra également soutenir l'activité des prochains mois.

Au cours du semestre, la feuille de route 'R&D' a été maintenue sur les nouvelles générations d'équipements et le développement des innovations dans l'Electronique Imprimée ou le packaging Intelligent. Ces efforts viendront soutenir la croissance future et permettront au Groupe de faire la différence lors de la prochaine DRUPA, plus grand salon mondial dédié à l'impression, reportée en avril 2021.

Intégration d'une nouvelle brique technologique

Enfin, MGI Digital Technology a pris une participation de 19% dans la société française Dracula Technologies, qui développe des cellules solaires par impression numérique jet d'encres. La prise de position sur ce marché avec une exclusivité mondiale pour ses applications dans les domaines du packaging et des Arts Graphiques viendra encore renforcer la différenciation technologique du Groupe sur ces marchés en forte croissance à l'échelle internationale.

Au regard de tous ces éléments, MGI Digital Technology réaffirme sa confiance dans sa capacité à traverser la crise et à renouer progressivement avec sa trajectoire de croissance. Cette confiance est confortée par la situation financière solide du Groupe qui disposait d'une trésorerie de 41,7 ME à fin juin 2020, intégrant un prêt garanti par l'Etat de 10 ME obtenu en juin.