MGI Digital Technology : Le résultat net s'établit à près de 5,5 ME

(Boursier.com) — Malgré un contexte encore perturbé par la situation sanitaire, le chiffre d'affaires 2021 s'établit à 38,8 ME en hausse de 10,3%. Après un premier semestre en repli de 4,5%, le second semestre a permis au Groupe de renouer avec une croissance solide avec un chiffre d'affaires en progression de près de 25%.

Cette croissance se traduit par des résultats et une profitabilité solides avec des taux de marge à deux chiffres.

La marge brute ressort à 27,5 ME représentant 70,8% du chiffre d'affaires, un niveau toujours élevé qui bénéficie à la fois de la qualité du mix-produits et de la poursuite d'une politique commerciale focalisée sur la valeur.

L'EBITDA progresse de 42,7% à 11,9 ME. Cette progression bénéficie de la bonne maîtrise de la structure de charges. Les charges de personnel représentent ainsi 30,5% du chiffre d'affaires contre 34,5% en 2020. Le poste autres achats et charges externes est également bien encadré à 5,5 ME contre 6,1 ME au titre de l'exercice 2020.

Les dotations aux amortissements et provisions progressent sensiblement à près de 3,9 ME, contre 1,7 ME au titre de l'exercice 2020 en raison de l'activation des dépenses 'R&D' liées à l'Alphajet, équipement stratégique aujourd'hui en phase de commercialisation. Au total, le résultat d'exploitation s'établit à 8 ME en hausse de 21,8% par rapport à 2020. Il représente 20,7% du chiffre d'affaires contre 18,8% en 2020. Le résultat net s'établit à près de 5,5 ME représentant une marge nette de 14,1%.

A la fin décembre 2021, les capitaux propres ressortaient à plus de 112 ME contre 107 ME à fin décembre 2020. La trésorerie s'établit à 43,3 ME (contre 48,7 ME à fin décembre 2021), après remboursement d'un prêt garanti par l'Etat de 5 ME.

Prêt pour réussir 2022

Le rebond du second semestre 2021 se confirme, avec un début d'exercice bien orienté. L'exposition directe du Groupe aux conséquences de la guerre en Ukraine est non significative. L'ensemble de la gamme d'équipements devrait profiter de la reprise en France et à l'International.

Aujourd'hui MGI Digital Technology s'appuie sur un portefeuille d'innovations sans concurrence dans le monde de l'Industrial printing et de l'électronique imprimée.

Parmi ces innovations, l'Alphajet va s'imposer comme un nouveau relais de croissance. Cet équipement stratégique a déjà été adopté fin 2021 par un industriel français de l'impression.

Le plan de déploiement commercial offensif mené au cours des derniers mois (formations des équipes de vente, événements VIP,...) ouvre la voie à de nouveaux succès commerciaux.

Objectif confirmé : croissance de plus de 20% sur l'année

Au regard de ces perspectives favorables, MGI Digital Technology est pleinement confiant dans sa capacité à retrouver cette année une croissance en ligne avec ses performances historiques. Le Groupe confirme ainsi son objectif de progression du chiffre d'affaires supérieure à 20% pour l'ensemble de l'exercice. Cette forte croissance devra s'accompagner d'une nouvelle progression des résultats.