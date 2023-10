MGI Digital Technology : le résultat net s'établit à plus de 2,5 ME au S1

(Boursier.com) — Sur le premier semestre 2023, le chiffre d'affaires s'établit à 22 ME en hausse de 10% par rapport à la même période de 2022 (19,9 ME). Cette progression s'apprécie dans un contexte général plus exigeant avec, en particulier, le durcissement de l'accès aux crédits se traduisant par un rallongement des cycles de décision chez les donneurs d'ordre. Il est par ailleurs important de noter que l'activité de la première partie de l'année n'intègre aucune facturation liée à l'Alphajet, plateforme d'Impression Industrielle 4.0 dédiée au Packaging. Les nouveaux contrats remportés sur cet équipement stratégique seront exécutés à compter du second semestre avec deux ventes sécurisées et facturables sur la période.

Au cours du semestre, MGI Digital Technology a continué à profiter de son alliance avec Konica Minolta avec 75% de l'activité totale réalisée au travers de son réseau mondial.

En termes de dynamique géographique, l'International a concentré 94% de l'activité totale avec des progressions fortes aux Etats Unis (+19,6% à 6,1 ME) et sur la zone Asie Pacifique (X5 à 5,3 ME).

La marge brute du semestre s'établit à 15,2 ME reflétant l'évolution du mix-produits. Elle représente 69,3% de l'activité totale, un niveau supérieur à celui affiché sur l'ensemble de l'exercice 2022 (65,9% du CA total).

L'EBITDA ressort à près de 5,2 ME représentant 23,5% du chiffre d'affaires. Sur le semestre les charges de personnel ont été encadrées à 30,8% du chiffre d'affaires contre 31,8% sur le premier semestre 2022.

Les autres achats et charges externes enregistrent, quant à elles, une progression de 20%. Cette hausse matérialise l'augmentation volontaire des dépenses marketing opérée pour accompagner Konica Minolta dans le lancement des nouveaux équipements de la gamme.

Cette augmentation intègre également 170 KE de frais de procédure sur une défense de brevets contre une société concurrente. Dans le cadre de cette procédure lancée en 2020, cette société contrefactrice a déjà fait l'objet de deux condamnations (en 1ère instance en 2021 et en Appel en juin 2023), permettant d'anticiper un dédommagement rapide qui pourrait dépasser les 8 ME. Une procédure identique a également été engagée aux Etats-Unis dont l'issue devrait bénéficier des conclusions des tribunaux français courant 2024.

Les dotations aux amortissements et provisions s'établissent à près de 2,4 ME reflétant, en particulier, l'amortissement des dépenses 'R&D' liées à l'Alphajet.

Au total, le résultat d'exploitation s'établit à près de 2,8 ME, soit 12,7% du chiffre d'affaires du semestre.

Après prise en compte, du résultat financier et de l'impôt, le résultat net s'établit à plus de 2,5 ME représentant 11,5% du chiffre d'affaires.

A fin juin 2023, les capitaux propres ressortent à plus de 121 ME contre 119 ME à fin décembre 2022. La trésorerie s'établit à 27 ME, permettant d'aborder sereinement les prochains mois.

2023 : une année de transition

La seconde partie de l'année s'est ouverte dans un environnement toujours contrasté. Pour autant, MGI Digital Technology reste confiant dans sa capacité à dégager sur l'ensemble de l'année une croissance à deux chiffres. Drupa 2024 : en force pour réussir aux cotés de Konica Minolta 2024, année stratégique avec le rendez-vous incontournable de la DRUPA, plus grand salon mondial dédié à l'Impression qui se tiendra en mai et juin prochains.

Avec sa nouvelle génération d'équipements et d'innovations de rupture, MGI Digital Technology aux côtés de Konica Minolta arrivera en force sur cet événement, moteur pour la croissance de demain. Plus de 200 collaborateurs seront ainsi présents sur un espace de plus de 3.000 m2 pour recevoir les 10.000 visiteurs attendus sur la durée du salon.

Renforcement des positions sur le marché de l'étiquette

Au-delà de la préparation de la DRUPA, le Groupe entend également accélérer sa prise de parts de marchés sur tous ses marchés stratégiques.

Dans les solutions dédiées au marché porteur de l'étiquette, deux nouveaux équipements ont été lancés en octobre : MGI JetVarnish 3D Web 400, dédié à l'ennoblissement et MGI Octopus Web, dédié à la finition. Ces deux équipements offrent un potentiel de développement des ventes important au travers du réseau mondial de Konica Minolta.

Cette solution de production unique intégrant l'impression, l'ennoblissement et la découpe 100% numérique a été présentée avec succès au salon Labelexpo (Salon international de l'étiquette et du packaging souple) à Bruxelles avec des premières ventes réalisées et l'identification de plusieurs prospects à transformer au cours des prochains mois.

Poursuite du déploiement commercial sur l'Alphajet

Malgré l'attentisme lié aux taux d'intérêt élevés, les actions commerciales menées au cours des derniers mois ont confirmé tout le potentiel de cet équipement et ont permis de finaliser plusieurs contrats et d'engager des discussions avancées avec de nombreux prospects en France et à l'International.

Présentation d'un premier équipement dans l'électronique imprimée

Enfin, dans l'électronique imprimée, des avancées concrètes ont été réalisées dans le cadre du partenariat technologique conclu avec ALTIX, spécialiste des systèmes d'imagerie pour les marchés de l'électronique, avec le co-développement d'un premier équipement jet d'encre dédié à l'impression des circuits imprimés.

Cet équipement marque une rupture par rapport aux solutions de productions conventionnelles en réduisant les cycles et les coûts de production sur un marché mondial attendu à près de 80 milliards de dollars à l'horizon 2025 (source : Technavio 2021). Cette innovation majeure sera présentée pour la première fois lors du plus grand salon mondial dédié à l'électronique imprimée, Productronica, qui se tiendra en novembre à Munich.

Au regard de ces éléments, MGI Digital Technology réaffirme sa confiance dans ses perspectives de développement avec l'ambition confirmée d'atteindre d'ici 3 ans les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.