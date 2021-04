MGI Digital Technology : le bénéfice tombe à 5,4 ME en 2020

(Boursier.com) — MGI Digital a publié un chiffre d'affaires annuel qui s'établit à 35,2 ME en chute de 48,4%. La France comme l'International ont été impactés par les restrictions sanitaires qui ont fortement pesé sur les livraisons des équipements et la dynamique commerciale.

La marge brute ressort à près de 24,9 ME représentant 70,8% du chiffre d'affaires contre 63,8% en 2019. Le résultat d'exploitation s'établit à 6,6 ME représentant 18,8% du chiffre d'affaires de l'année (il était de 20,15 ME en 2019 et représentait 29,6% du CA en 2019). Il intègre une baisse des charges de personnel de 6,6% liée à la mise en oeuvre des mesures d'activité partielle pour les collaborateurs concernés. Celles-ci s'établissent à 12,1 ME sur l'exercice contre 13 ME en 2019. Au total, la marge d'exploitation s'établit à un niveau toujours élevé, représentant 18,8% du chiffre d'affaires. Après prise en compte du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net s'établit à 5,4 ME contre 14,34 ME en 2019, soit une marge nette de 15,5% du chiffre d'affaires, contre 21% un an plus tôt.

Le début de l'exercice 2021 reste fortement impacté par la persistance de la crise sanitaire avec des restrictions toujours fortes sur les déplacements et les livraisons à l'International et une demande toujours fragile, explique la société.