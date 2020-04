MGI Digital Technology : la marge nette atteint 21%

(Boursier.com) — MGI Digital Technology avait déjà publié son chiffre d'affaires, il lève le voile ce matin sur ses résultats.

La croissance de l’activité s’accompagne ainsi d’une solide progression des résultats. La marge brute progresse de 10,4% à 43,5 ME. Elle ressort à 63,8% et reflète la contribution croissante des ventes indirectes dans le cadre du développement de l’activité réalisée au travers du réseau commercial de Konica Minolta Inc.

Le résultat d’exploitation s’établit à 20,2 ME, en hausse de 12,9%. Cette hausse s’accompagne d’une appréciation sensible de la marge d’exploitation qui ressort à 29,6% du chiffre d’affaires contre 29,2% en 2018.

Sur l’exercice, les charges externes s’établissent à 12,2% du chiffre d’affaires contre 12,3% en 2018. Les charges de personnel restent également maîtrisées. Elles ressortent à 19,1% du chiffre d’affaires contre 21% en 2018.

Après prise en compte du résultat financier et de la charge d’impôt, le résultat net progresse de de 14,3% à 14,3 ME, soit une marge nette de 21% du chiffre d’affaires.

MGI explique disposer aujourd’hui d’un niveau de stocks de composants et d’équipements "qui sécurise une reprise rapide des livraisons et des facturations dès le retour à une situation normale". Au niveau commercial, la société pourra compter sur une reprise rapide des commandes avec Konica Minolta et envisager le retour à une solide dynamique d’activité dès le retour à la normale à l’International.

En outre, MGI Digital Technology, s’appuie sur une situation financière solide lui permettant de faire face à l’ensemble des charges et dépenses pour l’année en cours. Ainsi, à fin décembre 2019 le Groupe disposait d’une trésorerie nette de plus de 30 ME avec 103 ME de capitaux propres. Le faible niveau d’endettement (10 ME à fin décembre 2019) autoriserait par ailleurs le recours à de nouveaux concours bancaires à des conditions attractives si l’évolution de la situation le justifiait.