MGI Digital Technology et Altix annoncent un partenariat technologique stratégique

(Boursier.com) — A l'ouverture du salon international Productronica à Munich, MGI Digital Technology et Altix annoncent un partenariat technologique stratégique, et le lancement de l'AltiJet, une presse de production industrielle jet d'encre destinée au marché des circuits imprimés. Cette presse numérique destinée à la dépose de Solder Mask et d'Etch Resist, est une véritable innovation de rupture sur un marché très largement dominé par des processus conventionnels.

Valorisé 82 milliards de dollars, le marché de production des circuits imprimés affiche une croissance de près de 5% par an qui devrait se maintenir sur les 10 prochaines années, pour atteindre les 140 milliards de dollars en 2032. Si l'Asie représente 80% de la production mondiale, l'Europe, les Etats Unis en réalisent respectivement 5 et 3%, un chiffre qui devrait être appelé à croître fortement dans les années à venir, du fait des politiques de résilience et de relocalisation actuellement en cours.