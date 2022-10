MGI Digital Technology envisage sereinement la fin d'année

(Boursier.com) — MGI Digital Technology recule de 1,8% à 29,60 euros, alors que le groupe a pourtant délivré un S1 de bonne facture, porté par une solide dynamique de croissance de ses ventes (CA S1 déjà publié à 19,96 ME +20,2%). "La marge d'EBE atterrie en ligne avec la guidance du management (plus de 28%) à 28,5% et la marge nette de 17,1% devance nos estimations (PZP 15,2%)" commente Portzamparc. "Ces résultats sont permis par un bon encadrement des charges opérationnelles (charges de personnel en % du CA -390 bps vs. S1 2021) et une belle gestion de l'approvisionnement en composants électroniques" poursuit l'analyste.

Le groupe annonce envisager sereinement la fin d'année grâce à la visibilité offerte par les prises de commandes sécurisées auprès de Konica Minolta ainsi que par la traction commerciale ressentie sur l'Alphajet. "Cette publication semestrielle vient conforter notre scénario et renforce la visibilité que nous pouvons avoir sur la croissance du groupe moyen terme" conclut Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 54 euros.