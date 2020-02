MGI Digital Technology : du mouvement en vue ?

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de MGI Digital Technology pour l'exercice 2019 a dépassé les 68 ME, en hausse de 11,7%. Après un premier semestre en progression de 10,1%, le second semestre affiche une croissance de 13,2% à 35,7 ME, confirmant l'accélération de l'activité annoncée.

Au regard de cette fin d'année réussie, une nouvelle progression des résultats est attendue pour l'exercice 2019...

Cette hausse devrait s'accompagner d'une appréciation des marges et d'un renforcement de la situation financière avec en particulier une croissance attendue des capitaux propres, de la marge brute d'autofinancement et des flux nets de trésorerie opérationnels.

"2020 sera une année charnière pour MGI Digital avec la présentation de nouvelles machines à la DRUPA en juin prochain" rappelle Portzamparc qui souligne que l'actionnaire japonais pourrait également profiter de l'évènement pour lancer une OPA... L'analyste vise un cours de 65,60 euros sur le dossier en restant à l'achat.

Année charnière

2020 sera une année importante avec la tenue en juin de la DRUPA, plus grand salon du monde dédié à l'impression... "Cet événement a toujours été un accélérateur de croissance pour le groupe tant en termes de visibilité que de prises de commandes sur les 12 à 18 mois suivant cet événement" rappelle le management. A cette occasion, MGI Digital Technology présentera sur 3.000 m2 sa nouvelle génération d'équipements aux côtés de Konica Minolta et entend, une fois encore se démarquer par son innovation face aux grands acteurs mondiaux du secteur.

2020 sera également une année décisive avec la commercialisation à l'échelle industrielle de l'Alphajet, plateforme d'Impression Industrielle dédiée au Packaging Intelligent et à l'électronique Imprimée.

L'activité du nouvel exercice sera enfin portée par la montée en puissance des ventes dans le réseau mondial de Konica Minolta Inc avec déjà un solide carnet de commandes embarqué en début d'année...