MGI Digital Technology : désencrabilité et recyclabilité de ses vernis UV et dorures à chaud

(Boursier.com) — A l'occasion du salon Luxe Pack 2021, qui a lieu du 27 au 29 septembre à Monaco, MGI Digital Technology (Stand AB01Bis), annonce la désencrabilité et la recyclabilité de ses vernis UV et dorures à chaud numériques. Cette annonce intervient alors que de nouvelles exigences sociétales s'imposent aujourd'hui à toutes les marques, du fait de consommateurs toujours plus engagés dans la protection de la planète, et l'économie circulaire.

Depuis près de 5 ans, MGI Digital Technology, le leader mondial de l'ennoblissement numérique (vernis sélectif et dorure à chaud selon un procédé 100% digital), a anticipé ces évolutions, en développant des consommables (vernis UV (R)EcoVarnish et dorure à chaud Green Foil) répondant aux normes environnementales les plus strictes, pleinement recyclables dans les filières actuelles de collecte, de tri et de recyclage.