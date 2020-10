MGI Digital Technology : comptes publiés

(Boursier.com) — Face à l'impact de la crise sanitaire, le chiffre d'affaires du premier semestre de MGI Digital Technology s'est établi à 17,4 ME en repli de 46,5%. La France comme l'International ont été logiquement impactés. En France, le chiffre d'affaires ressort à 0,9 ME en baisse de 61% par rapport au premier semestre 2019. A l'International (95% de l'activité totale), le repli est de 45,4% à 16,5 ME.

Dans ce contexte inédit, le Groupe a pris des mesures rapides pour protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs tout en assurant une continuité de service aux clients (consommables, SAV) avec en particulier la fermeture temporaire des trois sites industriels français et la mise en oeuvre de mesures de chômage partiel pour les collaborateurs concernés.

Depuis juin et la levée des mesures de restriction, ces sites ont été réouverts et ont retrouvé une activité normale. Pendant le confinement, le site industriel allemand (Kora Packmat) a quant à lui poursuivi son activité avec une capacité de production normale et sans problème d'approvisionnement. Des décisions ont également été prises afin d'encadrer la structure de coûts et de sécuriser la trésorerie avec, en particulier, la mise en oeuvre de mesures de chômage partiel pour les équipes de production françaises et l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 10 ME.

Malgré le repli de l'activité, le Groupe continue à afficher des résultats significativement positifs avec des taux de marge toujours à deux chiffres. La marge brute ressort à 12,1 ME représentant 69,7% du chiffre d'affaires contre 65,2% au premier semestre 2019. Le résultat d'exploitation s'établit à 3,1 ME. Il intègre une baisse des charges de personnel de plus de 11% liée à la mise en oeuvre des mesures d'activité partielle pour les collaborateurs concernés. Celles-ci s'établissent à 6,1 ME sur le semestre contre 6,8 ME au premier semestre 2019. Le poste, autres achats et charges externes a également été encadré (arrêt des déplacements, reports des salons,...). Il ressort ainsi en baisse de 30% à 2,8 ME. Au total, la marge d'exploitation s'établit à un niveau toujours élevé, représentant 17,9% du chiffre d'affaires. Après prise en compte du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net s'établit à près de 2,4 ME, soit une marge nette de 13,7% du chiffre d'affaires.

Une situation financière sécurisée

Sur le semestre, les capitaux propres ressortent à 104,7 ME contre 103,1 ME à fin décembre 2019. La trésorerie s'établit à 41,7 ME, intégrant le PGE de 10 ME, obtenu en juin 2020. MGI Digital Technology reste ainsi parfaitement armé pour traverser la crise et renouer rapidement avec sa trajectoire de performance historique, une fois le retour à une situation normale.

Perspectives : des fondamentaux solides pour traverser la crise et profiter demain de la reprise

Le second semestre restera pénalisé par la persistance de la crise sanitaire avec des restrictions toujours fortes sur les déplacements et les livraisons à l'International.

Au niveau commercial, MGI Digital Technology pourra alors compter sur une reprise rapide des commandes avec Konica Minolta. Sur l'Alphajet, plateforme d'Impression Industrielle dédiée au Packaging Intelligent et à l'électronique Imprimée, une première vente a d'ailleurs été récemment conclue avec le Groupe japonais.

Un rendez-vous commercial conjoint est par ailleurs confirmé à compter d'octobre, au cours duquel un public international de prospects et de clients viendra découvrir l'ensemble des équipements du Groupe.

Accord mondial avec Xeikon

Un partenariat mondial vient par ailleurs d'être conclu avec Xeikon, un leader mondial des équipements d'impression digitale pour l'industrie de l'étiquette. Filiale du Groupe Flint (plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 7900 collaborateurs), Xeikon équipe déjà plus de 700 professionnels du packaging à travers le monde.

L'accord porte sur l'intégration de la solution de finition et d'ennoblissement JetVarnish 3D W développée par MGI Digital Technology dans la gamme d'équipements de Xeikon. Ce partenariat constitue ainsi un nouveau relais de croissance sur le marché porteur de l'étiquette imprimée. Maintien du cap dans l'innovation En matière d'innovation, MGI Digital Technology entend également continuer à faire la différence. Dans cette perspective, la feuille de route 'R&D' a été maintenue sur les nouvelles générations d'équipements et le développement des innovations dans l'Electronique Imprimée ou le packaging Intelligent.

Au regard de ces éléments et fort d'une situation financière solide, MGI Digital Technology réaffirme ainsi sa confiance dans sa capacité à traverser la crise et à renouer progressivement avec ses performances historiques.