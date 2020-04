MGI Digital Technology : au rebond après les annonces

(Boursier.com) — MGI Digital Technology grimpe de 3,6% ce lundi, alors que le groupe a annoncé une croissance de son activité qui s’accompagne d’une solide progression de ses résultats. La marge brute a progressé de 10,4% à 43,5 ME. Elle ressort à 63,8% et reflète la contribution croissante des ventes indirectes dans le cadre du développement de l’activité réalisée au travers du réseau commercial de Konica Minolta Inc. Le résultat d’exploitation s’est établi à 20,2 ME, en hausse de 12,9%. Cette hausse s’accompagne d’une appréciation sensible de la marge d’exploitation qui ressort à 29,6% du chiffre d’affaires contre 29,2% en 2018.

Sur l’exercice, les charges externes s’établissent à 12,2% du chiffre d’affaires contre 12,3% en 2018. Les charges de personnel restent également maîtrisées. Elles ressortent à 19,1% du chiffre d’affaires contre 21% en 2018. Après prise en compte du résultat financier et de la charge d’impôt, le résultat net progresse de de 14,3% à 14,3 ME, soit une marge nette de 21% du chiffre d’affaires.

MGI explique disposer aujourd’hui d’un niveau de stocks de composants et d’équipements "qui sécurise une reprise rapide des livraisons et des facturations dès le retour à une situation normale". Au niveau commercial, la société pourra compter sur une reprise rapide des commandes avec Konica Minolta et envisager le retour à une solide dynamique d’activité dès le retour à la normale à l’International.

Situation financière solide

En outre, MGI Digital Technology, s’appuie sur une situation financière solide lui permettant de faire face à l’ensemble des charges et dépenses pour l’année en cours. Ainsi, à fin décembre 2019 le Groupe disposait d’une trésorerie nette de plus de 30 ME avec 103 ME de capitaux propres. Le faible niveau d’endettement (10 ME à fin décembre 2019) autoriserait par ailleurs le recours à de nouveaux concours bancaires à des conditions attractives si l’évolution de la situation le justifiait...

"Pour 2020, nous révisons en baisse notre CA de 38%, notre EBITDA de 60% et notre ROC de 73%" commente Portzamparc qui souligne que suite à la mise à jour de son scénario, il ajuste son objectif de cours à 44,5 euros, contre 51 euros précédemment. "Le groupe subit naturellement la crise sanitaire mais reste installé sur des fondamentaux solides (produit + bilan) alors qu'une OPA reste crédible" conclut l'analyste.