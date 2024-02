MGI Digital Technology : +10% !

(Boursier.com) — MGI Digital Technology grimpe de près de 10% sur les 16 euros ce jeudi, alors que le groupe a publié son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2023. Comme annoncé dans le communiqué du 21 décembre dernier, la seconde partie de l'année aura été marquée par un net ralentissement de l'activité. Après un premier semestre en progression de 10%, ce ralentissement s'inscrit dans les tendances de marché identifiées au cours des derniers mois : durcissement de l'accès aux crédits, rallongement des cycles de décision lié au contexte économique général et attentisme dans la perspective de la DRUPA 2024, "Jeux Olympiques" des industries graphiques prévus en mai et juin prochains.

Malgré ce contexte, le Groupe est parvenu à préserver une activité en croissance sur l'ensemble de l'année. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 s'établit ainsi à 47,9 ME en hausse de près de 3%. L'international concentre 95% de l'activité totale avec un chiffre d'affaires de 45,8 ME, en hausse de plus de 4%.

Malgré des prises de commandes en deçà des attentes, le Groupe a continué à profiter de son alliance avec Konica Minolta avec 82,5% de l'activité totale réalisée au travers de son réseau mondial (contre 75% en 2022).

Comme attendu, deux ventes d'Alphajet ont été conclues sur le second semestre, confirmant le potentiel de marché de la plateforme d'Impression Industrielle 4.0 dédiée au Packaging.

La fin d'année a également bénéficié du lancement de l'équipement MGI JetVarnish 3D Web 400, dédié à l'ennoblissement pour le marché de l'étiquette. Six équipements auront été vendus et facturés sur la fin de l'année depuis le lancement réussi réalisé au salon Labelexpo (Salon international de l'étiquette et du packaging souple) à Bruxelles en septembre. Sur l'Alphajet comme sur la JetVarnish 3D Web 400, plusieurs discussions se poursuivent pour de nouvelles commandes à transformer au cours des prochains mois.

Stricte discipline

L'évolution favorable du 'mix produits' porté par les ventes de ces équipements, fortement contributifs à la rentabilité associée à la poursuite d'une stricte discipline de gestion permettent d'anticiper une solide progression des résultats.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, la marge brute devrait ainsi afficher une progression de plus de 10% et le résultat d'exploitation devrait ressortir en croissance de plus 15% pour approcher les 10 ME...

Cotation...

Le Groupe devrait également renouer avec une marge nette à un niveau supérieure à 16% du chiffre d'affaires témoignant de la solide résilience du Groupe, capable de s'adapter à des conditions de marché temporairement moins favorables.

Dans la poursuite de son développement, MGI Digital Technology continue par ailleurs à s'appuyer sur une situation financière solide avec une trésorerie de 31 ME à fin décembre (contre 27 ME à fin juin 2023).

Dynamique commerciale

En 2024, le Groupe entend renouer avec une dynamique commerciale soutenue portée par les innovations et la richesse de sa gamme qui seront présentées lors de la DRUPA.

Avec sa nouvelle génération d'équipements et d'innovations de rupture, MGI Digital Technology aux côtés de Konica Minolta arrivera en force sur cet événement, moteur pour la croissance de demain. Pour rappel, plus de 200 collaborateurs seront présents lors de cet événement majeur sur un espace de plus de 3.000 m2 pour recevoir les 10.000 visiteurs attendus sur la durée du salon.

Au-delà de ce salon, moteur historique de croissance pour le Groupe, MGI Digital Technology va également continuer à s'appuyer sur des perspectives prometteuses sur le marché porteur de l'étiquette grâce à ses solutions numériques totalement intégrées, parfaitement adaptées aux besoins des industriels mondiaux du secteur.

Sur l'Alphajet, les perspectives restent également favorables avec une montée en puissance des prises de commandes attendue dès le retour à un contexte de marché plus favorable. Enfin, dans l'électronique imprimée les avancées réalisées au cours des derniers mois avec la présentation d'un premier équipement aux côtés du partenaire

ALTIX ouvre la voie à de nouvelles opportunités et l'accès à un nouveau marché à conquérir à l'échelle internationale.

Tous ces leviers doivent permettre au Groupe de renouer progressivement avec une trajectoire de croissance soutenue en maintenant un niveau de rentabilité élevé et une consommation de trésorerie maîtrisée.

Portzamparc souligne que "la sous-performance 'top line' du groupe était attendue". La marge 2023 pourrait toutefois réserver de bonnes surprises... De quoi rester à l'achat en visant un cours de 20 euros.