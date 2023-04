MGI Digital Graphic Technology réagit peu aux annonces

(Boursier.com) — MGI Digital Graphic Technology campe sur les 28,50 euros ce lundi, alors que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2022 de 46,6 ME, en hausse de 20,1%. L'international concentre 94% de l'activité totale de l'année avec un chiffre d'affaires de 43,9 ME, en hausse de 24,7%. Le second semestre a été particulièrement dynamique avec une croissance de 30% par rapport à l'activité du second semestre 2021.

L'année a profité du retour à des conditions d'activité plus normales avec une solide dynamique de ventes et de commandes sur l'ensemble des gammes et un renforcement des prises de parts de marché à l'échelle internationale.

Au cours de l'exercice, MGI Digital Technology a continué à profiter de son alliance avec Konica Minolta avec plus de 75% de l'activité totale réalisée au travers de son réseau mondial.

La marge brute est ressortie à 30,7 ME représentant 65,9% du chiffre d'affaires, un niveau élevé et normatif intégrant les achats de composants opérés afin de sécuriser l'exécution des commandes de l'exercice 2023.

L'EBITDA progresse de 9,3% à 13 ME, représentant 27,9% du chiffre d'affaires. Les charges de personnel sont parfaitement maîtrisées : elles représentent 27,3% du chiffre d'affaires de l'exercice contre 30,5% en 2021.

Le résultat d'exploitation s'établit à 8,4 ME en hausse de 5,1%

Au total, le résultat d'exploitation s'établit à 8,4 ME en hausse de 5,1% par rapport à 2021. Il s'inscrit toujours à un niveau élevé à 18,1% du chiffre d'affaires de l'exercice.

Après prise en compte, du résultat financier et de l'impôt, le résultat net s'établit à près de 7,3 ME en hausse de 33%. Pour rappel, l'exercice 2021 intégrait des charges exceptionnelles liées à la fermeture de la filiale MGI USA, après le transfert de son activité vers le réseau local de Konica Minolta.

A fin décembre 2022, les capitaux propres ressortaient à plus de 119 ME contre 112 ME à fin décembre 2021. La trésorerie s'établit à 32,2 ME (contre 43,3 ME à fin décembre 2021), après remboursement d'un prêt garanti par l'Etat de 10 ME.

2023 : des moteurs de croissance en place avec la DRUPA en ligne de mire

L'exercice 2023 s'ouvre avec un excellent niveau d'activité et un solide carnet de commandes.

Cette année le Groupe s'appuiera sur plusieurs moteurs de croissance. Sur l'Alphajet, plateforme d'impression industrielle dédiée au packaging, une montée en puissance des ventes est attendue avec déjà cinq commandes en phase de négociation finale (contre 2 ventes sur l'ensemble de l'exercice 2022).

Pour accompagner cette montée en puissance, une nouvelle organisation industrielle sur l'ensemble des sites a été engagée. Elle doit permettre de multiplier par 4 les capacités de production de cet équipement stratégique dès 2024 et par 8 à l'horizon 2026.

Au-delà de l'Alphajet, le groupe s'appuie aujourd'hui sur une gamme d'équipements renouvelée et un portefeuille d'innovations conjointes avec Konica Minolta qui va également soutenir l'activité des prochains mois.

Partenariat technologique dans l'Electronique Imprimée

Enfin, dans l'électronique imprimée, marché stratégique pour demain, un partenariat technologique vient d'être conclu avec ALTIX, un acteur mondial des systèmes d'imagerie pour les marchés de l'électronique. Ce partenariat à fort potentiel porte sur le co-développement d'un équipement jet d'encre dédié à l'impression des circuits imprimés, dont la mise sur le marché offrirait des perspectives de développement majeures à l'échelle internationale.

Croissance à deux chiffres attendue sur l'exercice

Au regard de ces perspectives favorables et malgré les incertitudes économiques mondiales, MGI Digital Technology est confiant dans sa capacité à dégager une croissance à deux chiffres sur le nouvel exercice. Cette croissance devra s'accompagner d'une nouvelle progression des résultats.

L'année 2023 sera également consacrée à la préparation de la DRUPA, plus grand salon mondial dédié à l'Impression qui se tiendra du 28 mai au 7 juin 2024. Cet événement a toujours été un accélérateur de croissance pour le Groupe tant en termes de visibilité internationale que de prises de commandes sur les 12 à 18 mois suivant ce rendez-vous majeur dans l'Industrie...

Une ambition : 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2025

Avec sa nouvelle génération d'équipements et d'innovations de rupture, MGI Digital Technology aux côtés de Konica Minolta arrivera en force sur ce salon qui doit ouvrir un nouveau cycle de développement au service d'une ambition : atteindre les 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2025.

"En première lecture, nous maintenons nos scénarios et notre recommandation 'Acheter' avec un TP de 54 euros" commente Portzamparc en attendant la réunion SFAF prévue ce lundi à 16h.