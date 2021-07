MGI Digital Graphic Technology : la marge d'EBITDA devrait ressortir à plus de 26% du chiffre d'affaires sur le semestre

(Boursier.com) — Comme anticipé, la première partie de l'exercice 2021 de MGI Digital Graphic Technology est restée pénalisée par la persistance de la crise sanitaire avec des restrictions encore fortes sur les déplacements et les livraisons à l'International et une demande toujours fragile. "Dans ce contexte, le groupe est resté totalement mobilisé dans l'innovation et l'implantation de ses nouvelles solutions afin de profiter pleinement du retour à des conditions d'activité normales, toujours attendu au premier trimestre 2022. Dans ce contexte, MGI Digital Technology reste parfaitement confiant fort d'une situation financière solide, d'une consommation de trésorerie maîtrisée et d'une profitabilité élevée avec des taux de marge toujours attendus à deux chiffres sur le semestre" commente la direction.

Au titre du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires s'est établi à 16,6 ME contre 17,4 ME sur la même période de 2020. La France comme l'International restent logiquement pénalisés par les conditions sanitaires toujours difficiles sur la période. En France, le chiffre d'affaires ressort à 0,9 ME en hausse de 6,2% par rapport au premier semestre 2020.

A l'International (94% de l'activité totale), le chiffre d'affaires s'est établi à 16,5 ME.

Pour le premier semestre et malgré l'évolution contrastée de l'activité, le Groupe continuera à afficher des résultats significativement positifs avec des taux de marge toujours à deux chiffres. Ainsi la marge d'EBITDA devrait ressortir à plus de 26% du chiffre d'affaires sur le semestre. La marge d'exploitation devrait être supérieure à 17%. Enfin la marge nette, est attendue à environ 16% du chiffre d'affaires de la période.

Fin septembre, MGI Digital Technology sera d'ailleurs présent au salon Lux Pack de Monaco, événement réunissant les plus grands acteurs mondiaux du packaging. Ce rendez-vous sera l'occasion de présenter les dernières solutions d'Electronique Imprimée, développées par le Groupe pour conquérir le marché du Packaging Intelligent au potentiel considérable.

Au regard de ces éléments et fort d'une situation financière solide avec une trésorerie de plus de 48 ME à fin juin, MGI Digital Technology est ainsi en ordre de marche pour renouer rapidement avec sa trajectoire de croissance historique...