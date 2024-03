MG International : plongeon des bénéfices

(Boursier.com) — En 2023, le chiffre d'affaires de MG International s'établit à 70,5 millions d'euros. Le retournement de marché enclenché au cours du second semestre 2022 s'est confirmé au cours de l'année 2023, marquée notamment par la forte baisse de la construction, conséquence des hausses de taux et des restrictions d'eau dans certaines régions.

Dans ce contexte, MG International a mis en place une politique de réduction de ses dépenses opérationnelles qui a permis de réduire les charges d'exploitation de -7% par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse a notamment été permise par un recours moindre à la sous-traitance et à l'intérim et par une stricte limitation des dépenses administratives. Afin de maintenir ses parts de marché la société a néanmoins maintenu son niveau d'investissement en marketing et développement produits.

Le résultat d'exploitation ressort ainsi à 4,5 ME en diminution de 43% par rapport à l'exercice 2022.

L'exercice 2023 se solde ainsi par un bénéfice net de 3,9 ME, en diminution de -41% par rapport à 2022, où il s'établissait à 6,7 ME.

Sur l'exercice 2023, le total bilan de la société a diminué, passant de 48,5 ME à 42,7 ME. Les fonds propres s'élèvent à 33.1 ME au 31 décembre 2023. La société a continué de rembourser ses emprunts à moyen terme, l'un des deux ayant été soldé au cours du 1er trimestre 2024.

Perspectives

Suite au net ralentissement du marché de la construction de nouveaux bassins et dans un contexte global relativement défavorable, le marché se montre attentiste en ce début d'année. Les produits du groupe continuent de bénéficier d'une bonne image qui devrait permettre à MG International de consolider ses positions sur la période à venir. L'activité Poséidon devrait bénéficier, malgré une concurrence de plus en plus accrue, d'une demande en progression (efficience reconnue de la solution avec des détections de noyade récentes et reconnues, manque de ressources dans les surveillances humaines, progrès de l'intelligence Artificielle).