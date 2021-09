MG International - Maytronics : le résultat net semestriel progresse de 73% à 7,1 ME

(Boursier.com) — MG International - Maytronics France tire pleinement parti de la demande des consommateurs sur le marché des piscines privées pour réaliser une croissance de son chiffre d'affaires de 45% à 58 ME sur la période du semestre écoulé. Le résultat d'exploitation atteint 8 ME. Le résultat net progresse de 73% à 7,1 ME.

Le tassement de la marge brute est uniquement l'effet du mix de chiffre d'affaires entre les branches, les taux de rentabilité de chaque activité isolée ayant été atteints. En particulier, l'usine de couvertures poursuit sa courbe d'amélioration constante de productivité.

Comme la plupart des industries, l'activité couvertures a subi à compter du mois de mars une hausse importante du coût des matières premières. Cette hausse a été en partie répercutée sur les prix de vente aux clients par des augmentation de tarif effectuées en avril et juin.

Le résultat financier est essentiellement constitué de frais d'escompte et des charges d'intérêts sur les emprunts bancaire.

Evolution de la structure bilancielle et endettement

Le total bilan de la Société est passé de 44,6 ME à 60,9 ME entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021. Cette hausse résulte essentiellement de l'augmentation des créances et dettes commerciales en raison du caractère saisonnier de l'activité.

Grâce aux excellents résultats de l'exercice 2020 et du premier semestre 2021, la Société a remboursé par anticipation les prêts garantis par l'Etat souscrit au cours du deuxième trimestre 2020 pour un montant de 3,9 ME. Pour rappel, la Société avait également remboursé par anticipation sa dette senior envers Maytronics Ltd. en décembre 2020. Les dettes financières restant au bilan au 30 juin 2021 concernent deux emprunts bancaires pour un montant global de 1,7 ME.

Perspectives

La demande relative aux robots électriques pour piscines privées continue sur un rythme soutenu au cours du troisième trimestre. Comme l'ensemble des acteurs du marché de la piscine, la Société fait face à des difficultés d'approvisionnement pour faire face à ce niveau de demande.

La demande relative aux couvertures continue également sur un rythme soutenu. La société ayant été en mesure de s'approvisionner en conséquence, la croissance de cette activité par rapport à l'année précédente devrait continuer au cours du deuxième semestre.

L'évolution de l'activité Poseidon dépendra du rythme de réouverture des piscines publiques et des éventuelles mesures qui pourraient être prises par le gouvernement au cours des derniers mois de l'année 2021.