MG International : bonne tenue des résultats 2022

(Boursier.com) — Dans un contexte de stabilisation du marché de la piscine suite à deux exercices de croissance exceptionnelle résultant de l'environnement de crise sanitaire, MG International a clôturé l'exercice 2022 avec une petite croissance de 2% de son chiffre d'affaires, à 82,9 ME. Cette hausse est principalement portée par la branche Piscines Publiques dédiée à la sécurité des bassins à usage collectif (système Poséidon) qui a bénéficié de la réouverture des piscines collectives suite à deux années de crise sanitaire.

Le résultat d'exploitation progresse de 10% pour atteindre 7,8 ME et le bénéfice net atteint 6,7 ME, en progression de 8% par rapport à 2021. L'amélioration de 2,5 points du taux de marge résulte principalement d'un effet mix favorable entre les différentes activités alors que l'augmentation des matières premières a pesé sur la marge de chaque activité.

Suite au net ralentissement du marché de la construction de nouveaux bassins, notamment sur la seconde partie de l'année 2022 et dans un contexte global relativement défavorable, MG International parle d'un marché se montrant attentiste en ce début d'année.

" Les produits du groupe continuent de bénéficier d'une bonne image qui devrait permettre à MG International de consolider ses positions sur la période à venir. Après un rebond marqué en 2022, la branche piscine publique pourrait à nouveau souffrir des restrictions budgétaires liées à la crise énergétique en Europe. Le business model robuste de Poséidon et les perspectives au grand export devrait néanmoins permettre de mitiger ce risque ", commente le groupe.