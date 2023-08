MG International : aborde le second semestre avec prudence

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023 le chiffre d'affaires de MG International baisse de 1-6% pour atteindre 54,1 millions d'euros. Cependant, la société a pu maintenir son taux de marge brute grâce à une politique tarifaire adaptée et à un effet mix légèrement favorable.

Dans ce contexte de ralentissement de l'activité, la mise en place d'une politique de contrôle des coûts et la bonne maîtrise des charges salariales ont permis de réduire les charges d'exploitation de -6% par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat d'exploitation ressort en baisse de seulement 2,1 ME à 4,4 ME (6,5 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat net s'établit à 3,9 ME en baisse de -32% (5,8 ME au 1er semestre 2022).

La baisse d'activité sur le 1er semestre se traduit par une légère diminution du total bilan de la société qui passe de 72,1 ME à 67,2 ME entre le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023. Cette variation résulte essentiellement de la baisse des créances clients, conséquence de la diminution du chiffre d'affaires.

La société a souscrit en avril 2023 à un emprunt moyen terme pour un montant de 3 ME.

Perspectives

Dans un contexte macro-économique toujours incertain, et dans un marché qui sort de plusieurs années de croissance soutenue, la société reste prudente sur la tendance du second semestre qui pèse historiquement environ 25% de l'activité annuelle.

Si la tendance baissière du 1er semestre est attendue en ralentissement, la saisonnalité et l'attentisme du marché ne devraient pas permettre de renouer avec une croissance significative sur la seconde partie de l'année 2023.

L'activité Poséidon, qui avait connu un fort rebond en 2022, devrait également subir un léger ralentissement à partir du 2e semestre dans l'attente du démarrage de nouveaux projets.

En séance, l'action recule d'environ 6%, au-dessous des 7 euros.