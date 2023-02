Mettler-Toledo : tout bien pesé...

(Boursier.com) — Mettler -Toledo, le géant américain des balances industrielles et de laboratoires et des systèmes de pesage, vient une fois encore de dépasser les attentes à Wall Street pour le quatrième trimestre. Sur la période, le groupe a réalisé des revenus en augmentation de 2% en glissement annuel et même de 9% en devises locales. Le bénéfice ajusté par action a représenté 12,1$, en croissance de 15% en comparaison de l'an dernier. Le consensus de marché était de 11,6$. Les revenus trimestriels, à 1,06 milliard de dollars, dépassent les attentes de marché de 3%.