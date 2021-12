Metro : une place au soleil

(Boursier.com) — Metro campe sur les 9,50 euros ce jeudi à Francfort, alors que le broker Baader Bank reste à l'achat sur le distributeur allemand, mais avec un objectif de cours ajusté en baisse de 12 à 10,50 euros dans un contexte de marché particulièrement concurrentiel en cette fin d'année, alors que les conditions sanitaires difficiles poussent vers toujours plus de digitalisation dans la profession et donc vers une gestion des stocks et des entrepôts toujours plus pointue...

Par ailleurs, pour la première fois, par l'intermédiaire de l'opérateur Solaire Reservoir Sun, Metro France propose à ses salariés d'être associés à la réalisation et aux retombées financières d'un projet de solarisation d'entrepôts du groupe. Une campagne de financement participatif en prêts rémunérés a été lancée avec la plateforme spécialisée Lendosphere, permettant à chacun de contribuer personnellement à la transition écologique et l'engagement énergétique de l'enseigne. Depuis 2014, Metro France est engagé dans une stratégie d'optimisation énergétique ayant pour objectif de réduire l'empreinte carbone de 60% à l'horizon 2030... Pour ce faire, le groupe a mis en place un plan d'action ambitieux, "la stratégie carbone 2030", qui vise à réduire fortement les émissions de CO2 liées à la logistique, aux consommations d'énergie (électricité, gaz et fioul), et aux fuites de gaz réfrigérant dans les installations protectrices de froid.

Cette stratégie contribue à illustrer la politique RSE de Metro France, engagée depuis 2007. Après l'inauguration en 2019 d'une première installation solaire sur les toitures des parkings de l'entrepôt de Toulon, dont l'intégralité de l'électricité produite est consommée par le site, puis la solarisation du nouvel entrepôt de Voglans, pas moins de 22 entrepôts sont désormais concernés. Pour cette vague d'installation, Reservoir Sun et METRO France mettent en place une campagne de financement participatif inédite pour associer les collaborateurs qui le souhaitent au projet.

Les premiers panneaux solaires vont être installés sur les toitures de 15 sites du groupe. Ces installations, d'une puissance totale de 2,4 MWc, permettront d'éviter tous les ans l'émission de 300 tonnes de CO2. Leur production, viendra en déduction de la facture d'électricité, grâce à l'autoconsommation de l'électricité produite, couvrant ainsi 15% des besoins énergétiques des sites concernés...