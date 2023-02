MetLife : trop court !

(Boursier.com) — MetLife a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal des comptes inférieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,55$, contre 1,64$ de consensus Bloomberg et 2,17$ un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 16,3 milliards de dollars, inférieurs aux attentes et en forte baisse de 19%, contre 20,1 milliards un an plus tôt. Le groupe a souffert sur la période de la baisse des revenus d'investissements. Le géant américain de l'assurance vie, basé à New York, a tout de même amélioré de 8% son bénéfice consolidé à 1,3 milliard de dollars, avec les gains sur dérivés liés à la faiblesse du billet vert. Le bénéfice net d'investissement a lui corrigé de 15% à 4,5 milliards, avec de plus faibles performances en private equity.