MetLife : résultats sous pression

(Boursier.com) — MetLife a dépassé les attentes de revenus et de profits au troisième trimestre, mais les bénéfices ressortent en vif déclin. L'assureur américain a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,21$, à comparer à un consensus de 1,18$ et un niveau de 2,39$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 23,7 milliards de dollars, contre 17,1 milliards un an auparavant. Le bénéfice net consolidé a été de 331 millions de dollars soit 41 cents par titre. Le bénéfice ajusté a représenté 966 millions de dollars, contre 2,1 milliards de dollars un an plus tôt.