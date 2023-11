MetLife : résultats mitigés

(Boursier.com) — MetLife , géant américain de l'assurance vie basé à New York, a publié hier soir pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,97$, contre un consensus de 1,99$ et un niveau de 1,21$ un an auparavant, à la même époque. Le bénéfice net consolidé a chuté à 422 millions de dollars, un recul de 62% en glissement annuel, mais le bénéfice ajusté a grimpé de 35% à 1,5 milliard de dollars. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 18,24 milliards de dollars, contre 17,93 milliards de consensus.