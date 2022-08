MetLife : résultats en forte baisse

(Boursier.com) — MetLife , l'assureur américain, a dépassé les attentes de marché en termes de profits au deuxième trimestre, mais les comptes ressortent en fort recul. Sur la période, le bénéfice ajusté par action a été de 2$, à comparer à un consensus de marché de 1,5$ environ et un niveau de 2,37$ un an avant. Les revenus ont totalisé 15,6 milliards de dollars sur la période close en juin, contre 18,5 milliards un an auparavant, à la même période. La baisse des profits et des revenus s'explique par de moindres retours sur investissements. La perte sur dérivés atteint 1,2 milliard de dollars, contre un gain de 421 millions un an plus tôt. Le bénéfice net global sur investissements recule de 32% à 3,58 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté a été de 1,63 milliards de dollars, contre 2,1 milliards un an avant.