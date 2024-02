MetLife rate le consensus

(Boursier.com) — MetLife a affiché pour le quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,93$, contre 1,95$ de consensus et 1,55$ un an avant. Les revenus ont totalisé 18,7 milliards d dollars contre 15,8 milliards un an auparavant. Le bénéfice net consolidé de l'assureur a été de 1,4 milliard de dollars sur l'ensemble de l'exercice 2023, 1,81$ par action. Le bénéfice ajusté annuel a été de 5,6 milliards de dollars soit 7,33$ par action.