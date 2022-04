Methanor : sans surprise

(Boursier.com) — Méthanor monte de 0,7% à 4,22 euros ce jeudi en bourse de Paris, alors que la société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables a publié des pertes "sans surprise" après l'annonce en décembre de lourdes provisions (1,4 ME) sur la totalité de l'investissement dans la centrale hydroélectrique de Chavort... En dehors des difficultés liées à ce projet, Methanor a enregistré une hausse de ses produits financiers qui passent de 571 KE à 598 KE et de ses produits de cession de valeurs mobilières, à 137 KE, contre 10 KE en 2020.

"Pour la première fois, Méthanor affiche des pertes et ne versera pas de dividende cette année" souligne Portzamparc qui estime que la société devrait retrouver la rentabilité en 2022 (PZP 280 KE de RN) et continuera à investir dans des nouveaux projets, forte de 11,1 ME de capitaux propres et de 2,6 ME de liquidités disponibles. "Un investissement à l'étude pourrait ainsi être finalisé au S1" conclut l'analyste qui vise un cours de 5,35 euros en restant à l'achat.

Dans le cadre de son développement, Corexsolar vient d'accueillir un nouvel actionnaire de référence : Langa International, une entreprise Française spécialisée dans le secteur des énergies renouvelables qui prend une participation majoritaire de 60% du capital de la société.

En complément, la société vient de lever 800.000 euros en dette privée.

A ce titre, Méthanor accompagnera ce projet en souscrivant à une obligation simple amortissable de 200.000 euros à échéance mai 2025. Son remboursement (intérêts + capital) s'effectuera à un rythme mensuel avec un taux de rendement annuel de 6,6%.

Méthanor affiche un résultat net positif chaque année depuis sa création en 2012. "Un investissement un peu différent du modèle habituel, avec cette fois une obligation liée à une entreprise et non à une société de projet, mais le principe reste le même et le rendement est attrayant" commente Portzamparc. Le titre monte de 0,8% à 4,75 euros ce lundi.