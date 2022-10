Méthanor : sans réaction

(Boursier.com) — Méthanor est stable sur les 3,55 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé un investissement de 500 KE sous forme d'augmentation de capital dans la société Agrogaz... Le projet porte sur la construction d'une usine de méthanisation à Fontrailles dans les Hautes-Pyrénées. La société Agrogaz, qui gère ce projet, prévoit à terme de méthaniser environ 70.000 tonnes de matières issues de filières d'élevages de plus de 70 agriculteurs. La production annuelle de biométhane de cette nouvelle usine devrait atteindre à terme l'équivalent de 29 000 MWh.

Méthanor a participé au financement du projet à hauteur de 500 kE dans le cadre d'une augmentation de capital réalisée par Agrogaz pour finaliser la construction de cette unité qui aura mobilisé près de 20 ME d'investissement.

Depuis sa création, la société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables a réalisé 15 opérations de financement de projets d'énergie renouvelable, en capital, quasi-fonds propres ou dettes.

"Ces dernières années, Méthanor avait davantage investi dans des projets solaires et revient ici à son ambition initiale : investir en tant que minoritaire dans des projets de méthanisation, plus risqués mais à plus forte rentabilité" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 5,55 euros.