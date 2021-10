Méthanor reste profitable et confiante pour l'avenir

(Boursier.com) — Au titre du 1er semestre, Méthanor a dégagé un résultat net de 60 KE, en très nette progression (+122%) par rapport au 1er semestre 2020.

Cette bonne performance est due à la contribution positive de la quasi-totalité des participations de la société, qui ont permis au résultat financier de croître de plus de 40% à 96,4 KE. Seule la centrale hydraulique de Chavort, située en Savoie et implantée dans le lit de l'Isère, qui génère encore une production inférieure aux prévisions et où divers travaux sont en cours, a fait l'objet d'une provision.

Au cours du 1er semestre, Méthanor a investi 200 KE en obligations simples dans la société réunionnaise Corexsolar International qui conçoit, construit et exploite des centrales

photovoltaïques.

La société reste profitable et confiante pour l'avenir : fin juin 2021, elle a opté pour la redistribution sous forme de dividendes, à hauteur de 0,1 Euro par action, des bénéfices au titre de l'exercice 2020.