Methanor publie un bénéfice net de 1,27 ME en 2022

(Boursier.com) — Méthanor , société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce des résultats annuels non-audités en forte hausse au titre de l'exercice 2022. Le groupe a réalisé en 2022 le meilleur résultat de son histoire, avec un bénéfice net de 1,27 ME en 2022. Il s'appuie sur la bonne tenue de la rentabilité des investissements en portefeuille et sur la cession de ses investissements dans l'hydroélectrique.

À fin décembre, la société disposait d'une trésorerie de près de 200 KE. Les fonds propres s'élevaient à 12,3 ME, soit environ 6,16 euros par action, à comparer à un cours de 3,54 euros le 27 avril 2023.

Dans la continuité des exercices précédents, la société compte poursuivre activement le développement de nouveaux projets d'énergies renouvelables et d'activités bas-carbone.

Deux projets significatifs sont en phase d'étude avancée et pourraient donner lieu prochainement à un investissement...