Méthanor mise sur Gaussin

(Boursier.com) — Méthanor annonce un investissement obligataire de 2 millions d'euros dans Gaussin pour financer ses solutions basées sur l'hydrogène. Coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010, Gaussin est un pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent. Le groupe a développé une gamme de véhicules à hydrogène, complétée au printemps par le lancement de l'AGV (Automated Guided Vehicle) H2, et a créé le premier camion à hydrogène participant au Rallye Dakar, le H2 Racing Truck, exposé dans le monde entier dans le cadre de son World Tour. Son PDG, Christophe Gaussin, a été sacré "Personnalité hydrogène de l'année" en mars à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une remise de prix réunissant les acteurs de la filière hydrogène.

Pour accompagner financièrement Gaussin dans le développement de ses technologies hydrogène, Méthanor a donc souscrit à une émission obligataire de 2 ME. Avec cet investissement, Méthanor poursuit la diversification de son portefeuille de solutions énergétiques qu'elle accompagne. Depuis sa création, Méthanor a réalisé au total une quinzaine d'opérations de financement de projets dans la méthanisation agricole, le photovoltaïque, l'hydroélectrique, la biomasse, le stockage d'énergie et maintenant l'hydrogène.