Methanor : Mise en service du parc photovoltaïque de la Broue en Martinique

(Boursier.com) — Méthanor , société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce la mise en service de la plus grande centrale de stockage en Martinique. Le projet est géré par Akuo Energy, groupe indépendant de production d'électricité à partir de ressources renouvelables.

D'une capacité de 19 MWh, cette centrale par batteries lithium-ion est composée de 6 conteneurs Storage GEM, une solution modulaire développée par Akuo, qui se présente comme la référence pour les applications de stockage dédiées aux réseaux électriques. Elle permet de stocker de l'énergie, en particulier lorsque la production renouvelable sur le réseau est abondante ou la restituer lors des heures de forte consommation (heures de pointe).

Le parc photovoltaïque offre une réserve de puissance électrique importante, mobilisable sur demande, capable de restituer au réseau jusqu'à 12 MW pendant 1h, soit environ 6% de la capacité maximale (210 MW) du réseau martiniquais. EDF, s'est engagé à acheter l'électricité produite pendant 15 ans à un prix connu à l'avance.

La centrale est détenue par FPV La Broue, elle-même détenue à 100% par Akuo Western Europe and Overseas, dont Akuo Energy possède 95% du capital. Créée en 2008, Akuo Energy finance et exploite des centrales de production d'électricité renouvelable : éolien, hydraulique, énergie marine, biomasse

mais aussi solaire et centrales photovoltaïques couplées à une solution de stockage.

Pour mémoire, Méthanor avait réalisé, en 2020, un investissement de 804.000 euros dans le projet sous la forme d'obligations convertibles avec un remboursement prévu sur 12 ans.