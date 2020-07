Méthanor : la distribution d'un dividende de 21 cents par action approuvée en AG

Méthanor : la distribution d'un dividende de 21 cents par action approuvée en AG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Méthanor indique que les actionnaires ont approuvé, lors de l'Assemblée générale mixte du 7 juillet, toutes les résolutions et décisions proposées par la gérance. Les actionnaires ont notamment approuvé la distribution d'un dividende de 21 cents par action, avec une option pour son paiement en numéraire ou en actions de la société, et un détachement du coupon prévu le 13 juillet sur les soldes d'actions à l'issue de la journée du 10 juillet.

Les actionnaires pourront exercer leur option à compter du 15 juillet jusqu'au 29 juillet (cette date incluse) auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende, étant précisé qu'au?delà du 29 juillet, le dividende sera payé uniquement en numéraire, le règlement intervenant le 4 août.

Suivant les délibérations de l'assemblée générale des actionnaires commanditaires et décisions de l'associé commandité de la société en date du 7 juillet également, il a été décidé de retenir un prix unitaire pour chaque action émise en paiement du dividende, égal à 90% du montant résultant de la moyenne des cours d'ouverture d'une action Methanor des vingt séances de bourse précédant la présente assemblée générale, diminué du montant net du dividende et arrondi au centime d'euro supérieur. Le prix unitaire pour chaque action émise en paiement du dividende, calculé selon les méthodes retenues suivant délibérations de l'assemblée générale des actionnaires commanditaires et décisions de l'associé commandité de la société en date du 7 juillet, a été fixé à 4,72 euros par la gérance.

Méthanor rappelle l'éligibilité de ses actions au dispositif PEA PME. Les actions Méthanor peuvent donc être intégrées dans les portefeuilles PEA-PME et PEA. Pour mémoire, grâce au statut fiscal de SCR, le dividende de Méthanor n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu pour les actionnaires personnes physiques conservant leurs actions au moins 5 ans.