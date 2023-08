Méthanor investit 2,5 ME dans un parc éolien d'Akuo en Croatie

(Boursier.com) — Méthanor , société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, annonce un rachat d'obligations convertibles émises par la société Ogorje Green, une filiale du groupe Akuo, pour financer sa centrale éolienne à Ogorje en Croatie.

En 2015 Akuo a mis en service une centrale éolienne à Ogorje en Croatie, qui compte aujourd'hui 14 éoliennes, dont les turbines sont de marque Vestas et de modèle V112 - 3MW. La puissance théorique totale de la centrale est de 43,1 MW. Sa production est vendue à l'énergéticien public de Croatie (Hrote) à un prix contractuel défini dans le cadre d'un contrat (PPA) qui court jusqu'à la fin de l'année 2029.

Des obligations convertibles ont été émises en complément de l'apport en fonds propres du porteur de projet, afin de renforcer le bilan de la société, en appui du financement bancaire.

Méthanor a décidé de racheter une partie de ces obligations convertibles arrivant à échéance le 31 décembre 2032 pour un montant de 2,5 ME. Le TRI prévisionnel de l'investissement est de 7,9%. Cet investissement a été financé par la trésorerie disponible de la société et un compte courant accordé par Vatel Capital.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Méthanor procèdera, dans le courant du quatrième trimestre 2023, à une augmentation de capital comprise entre 1 et 2 ME, dont la souscription sera garantie par Vatel Capital