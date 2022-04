Méthanor : comptes publiés

(Boursier.com) — Comme annoncé le 22 décembre dernier, et pour la première fois depuis sa création en 2012, Méthanor a enregistré une perte nette au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Le résultat financier a été fortement affecté par les provisions comptabilisées sur l'investissement dans la centrale hydroélectrique de Chavort pour un montant de 1.436 KE.

Les difficultés techniques et la baisse du potentiel productible ont remis en cause le business plan et enlevé toute visibilité sur l'atteinte d'une quelconque rentabilité à court et moyen terme. En bonne gestion, la gérance a estimé approprié de provisionner la totalité de l'investissement.

Néanmoins, les autres composantes du résultat financier se sont bien comportées : les produits financiers (hors Chavort) ont augmenté de 571 KE à 598 KE. La société a également comptabilisé 137 KE de produits de cession de valeurs mobilières, contre 10 KE l'exercice précédent. Méthanor continue de récolter les fruits de la diversification de la nature de ses projets aux autres énergies renouvelables

(biomasse, solaire, hydroélectricité, ...).

Notons que le provisionnement de Chavort n'a eu aucun impact sur la trésorerie de Méthanor.

Du fait de la perte subie en 2021, Méthanor suspend son objectif de distribution d'un dividende chaque année, mais ambitionne de le réaffirmer dès que les comptes de la société le permettront à nouveau.

Au 31 décembre 2021, Les capitaux propres s'élevaient à 11,1 ME et les liquidités disponibles pour l'activité de financement de nouveaux projets d'énergie renouvelable à 2 605 KE (dont une dette bancaire de 83 KE).

Perspectives pour l'exercice 2022

Dans la continuité des exercices précédents, la société compte poursuivre activement le développement de nouveaux projets d'énergies renouvelables et d'activités bas-carbone.

Quatre projets sont à ce titre en cours d'étude, dont l'un pourrait donner lieu à un investissement au premier semestre.

Depuis sa création, Méthanor a réalisé au total quinze opérations de financement de projets d'énergie renouvelable, qui se sont traduites par neuf prises de participation en capital.