Methanor cède ses participations dans Chavort et Aqua Bella pour un montant de 1,9 ME

(Boursier.com) — Méthanor , société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce la cession de ses participations dans les centrales hydroélectriques de Chavort et d'Aqua Bella pour un montant global de 1,9 ME. Dans le cadre d'une opération de refonte de son portefeuille, Méthanor a cédé ses actions et ses comptes-courants détenus dans les sociétés d'exploitation des deux centrales hydroélectriques de Chavort et d'Aqua Bella.

La société va ainsi percevoir un montant total de 1.910 KE en numéraire. Ce versement se traduit, d'un côté par une reprise de provisions d'un montant de 562.500 euros sur l'investissement entièrement provisionné dans la centrale de Chavort, et de l'autre par une plus-value de cession de 166 KE sur son investissement dans la centrale d'Aqua Bella.

Par ailleurs, Méthanor encaissera 1.186 KE, intérêts inclus, au titre de son compte courant dans la société Aqua Bella

Après prise en compte de ces cessions et des très bons résultats du 1er semestre 2022, Méthanor est en mesure d'annoncer que son résultat net affichera une progression séquentielle à l'issue du second semestre 2022.

Depuis sa création, Méthanor a réalisé au total quinze opérations de financement de projets d'énergie renouvelable, en capital, en quasi-fonds propres ou en dettes et continue d'étudier différentes opportunités d'investissement.