Methanor : bien reçu

Methanor : bien reçu









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Méthanor monte de 0,8% à 4,75 euros ce lundi en bourse de Paris, alors que la société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables a annoncé un investissement de 200.000 euros en obligations simples dans la société Corexsolar située sur l'île Bourbon. Créée en 2012 par Franck Rivas et Patrice Galbois, Corexsolar International est une entreprise réunionnaise qui conçoit, construit et exploite des centrales photovoltaïques. Son activité? principale se concentre dans la zone de l'Océan Indien mais également sur le continent africain notamment au Burkina Faso.

Dans le cadre de son développement, Corexsolar vient d'accueillir un nouvel actionnaire de référence : Langa International, une entreprise Française spécialisée dans le secteur des énergies renouvelables qui prend une participation majoritaire de 60% du capital de la société.

En complément, la société vient de lever 800.000 euros en dette privée.

A ce titre, Méthanor accompagnera ce projet en souscrivant à une obligation simple amortissable de 200.000 euros à échéance mai 2025. Son remboursement (intérêts + capital) s'effectuera à un rythme mensuel avec un taux de rendement annuel de 6,6%.

Méthanor affiche un résultat net positif chaque année depuis sa création en 2012. "Un investissement un peu différent du modèle habituel, avec cette fois une obligation liée à une entreprise et non à une société de projet, mais le principe reste le même et le rendement est attrayant" commente Portzamparc. Le titre monte de 0,8% à 4,75 euros ce lundi.